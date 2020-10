Minister van Energie Van der Straeten: “Steunmechanisme wordt geen subsidiekanon en is niet alleen op gascentrales gericht”

De nieuwe minister kreeg vanmorgen haar vuurdoop in de commissie Klimaat, met Patrick Dewael als kersverse voorzitter, met een gedachtewisseling over dat steunmechanisme - voluit het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM). Het gaat om een systeem waarbij steun wordt voorzien voor investeringen die moeten maken dat er altijd voldoende elektriciteit zal zijn. Op de achtergrond speelt de geplande kernuitstap in 2025.



De timing voor die CRM is "challenging", gaf Van der Straeten toe. Tijdens het voorbije jaar is er veel tijd verloren gegaan in het dossier. In oktober volgend jaar staat een veiling gepland van de projecten die in aanmerking komen voor de steun. Intussen is de Europese Commissie een onderzoek gestart en een eerste antwoord van de regering wordt op 22 oktober verwacht. Van der Straeten bezocht deze week al Europees Commissaris Margrethe Vestager, verantwoordelijk voor Mededinging, voor een eerste gesprek.