Minister Pierre-Yves Dermagne: “Met PS in regering geen indexsprong”

Werkgeversorganisaties VBO en Voka trokken gisteren aan de alarmbel: de hoge inflatie zal de loonkosten voor de bedrijven door de automatische indexering fors opvoeren. Zo gaan we "in volle vaart naar een historisch slechte concurrentiepositie", luidde het.

Voka opperde een indexsprong of uitgestelde indexering. Daarbij wordt de automatische aanpassing van de lonen aan de gestegen levensduurte onderbroken. De regering-Michel voerde in 2015 al eens een indexsprong van 2 procent door op alle lonen en uitkeringen, met als doel de loonkostenhandicap met de buurlanden terug te dringen. Daar kwam toen een storm van (vakbonds)protest op.

De socialisten in de regering verzetten zich nu tegen een herhaling van de maatregel. "De index is de beste bescherming voor de koopkracht van de mensen. Als het leven duurder wordt, moeten de lonen omhoog", stelde Vooruit-voorzitter Rousseau op Twitter. "Vooruit in een regering, dat is kiezen voor bescherming, voor koopkracht, voor de index.”

PS-minister Dermagne sloot een indexsprong met zijn partij in de regering uit. “Hoe vaak moeten we nog in herinnering brengen dat de automatische indexering van lonen en uitkeringen essentieel is om onze koopkracht te behouden? Met PS in de regering, wordt niet geraakt aan de index.”