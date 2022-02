Minister Dermagne verdedigt arbeidsdeal vooral tegen rechtse kritiek: “Ik wil geen lowcostjobs”

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft in de Kamer de arbeidsdeal verdedigd waarover de regering het eerder deze week eens is geraakt. Opvallend daarbij was dat hij vooral reageerde op de kritiek vanop de rechterzijde en amper inging op de kritiek vanuit linkse hoek.

Maandagnacht bereikte de regering-De Croo een deal over hervormingen op de arbeidsmarkt. Het gaat onder meer om de vierdagenweek voor wie tien uur per dag werkt, de avondarbeid in de e-commerce, een betere bescherming van het personeel in de platformeconomie en het recht op deconnectie.

Teleurgestelde reacties

Vanuit werkgeverszijde werd veeleer teleurgesteld gereageerd omdat de maatregelen niet zouden volstaan om een werkzaamheidsgraad van 80 procent in 2030 te bereiken. Dat was ook de teneur van de reacties van N-VA en Vlaams Belang. Zij vinden dat de ingrepen onvoldoende zijn afgestemd op de noden in Vlaanderen.

“Ik wil geen lowcostjobs”, reageerde minister Dermagne. Hij zette zich tegelijkertijd ook af tegen onder andere de beperking in de tijd van de werkloosheid. “Het is niet door werknemers te verarmen dat we de 80 procent gaan halen. De arbeidsparticipatie in ons land is in twintig jaar niet hoger geweest. De arbeidsmarkthervorming zal er verder toe bijdragen dat dat aandeel nog stijgt en de werkloosheid daalt.”

“Kritiek zonder iets te doen”

Bij het uiterst-linkse PVDA kwam vooral kritiek op de mogelijkheid om gedurende vier dagen tien uur per dag te werken en op de avondarbeid in de e-commerce, kritiek die ook bij de vakbonden weerklonk. “De socialistische beweging heeft gevochten voor de werkdag van acht uur en wij krijgen een werkdag van tien uur die wordt ingevoerd door een socialistische minister”, laakte fractieleidster Sofie Merckx.

Dermagne ging niet op die kritiek. Het antwoord kwam van zijn partijgenote Sophie Thémont (PS). “Het is een compromis, een onderhandeling. Ook ik zie dingen die me tegenzitten, maar we hebben wel vooruitgang geboekt. Jullie geven kritiek zonder iets te doen.”