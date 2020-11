Minimumpensioenen ambtenaren 7 procent omhoog

Gent “Het is tijd om het aan de jongere generatie over te laten”: Mieke Van Hecke neemt binnenkort afscheid als schepen, Isabelle Heyndrickx wordt nieuwe schepen voor CD&V

9 november Mieke Van Hecke gaat ‘binnenkort’ met pensioen. Of correcter: opnieuw met pensioen. In 2014, op haar 67ste, nam ze officieel afscheid van haar job als directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. Maar in januari 2019 startte ze een nieuwe loopbaan, als schepen in Gent. “Het is nooit mijn bedoeling geweest de legislatuur uit te doen”, zegt ze. “Hoe graag ik de job ook doe, ik wil ook nog kunnen genieten van het leven met mijn echtgenoot, én het is tijd voor iemand jonger in de politiek.” Isabelle Heyndrickx wordt de nieuwe schepen in Gent, vermoedelijk in december of januari.