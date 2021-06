Minimumbelasting voor multinationals: Zwitserland neemt maatregelen "om competitief te blijven”

De zeven grootste industrielanden - Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Canada en de VS- raakten het zaterdag eens over het principe van een wereldwijde vennootschapsbelasting van minstens 15 procent. De bedoeling is dat hiermee een einde komt aan de race naar de bodem tussen verschillende landen, om zo investeringen aan te trekken. Daarnaast zouden Amerikaanse techbedrijven zoals Facebook en Amazon volgens het akkoord ook kunnen belast worden op hun omzet in Europa, en dus niet alleen in het land waar hun hoofdkantoor gevestigd is.