Minder omzet voor techbedrijf Tencent door aanhoudende druk Chinese overheid

De omzet van Tencent kwam uit op 140 miljard yuan, omgerekend is dat ongeveer 19 miljard euro. Dat bedrag is 2 procent lager dan een jaar eerder. Voor Tencent is het het tweede kwartaal op rij waarin de omzet afneemt.

De daling was het sterkst bij de gamestak in China. De omzet nam daar met 7 procent af omdat minder gebruikers betaalden voor de spellen. Voor groei richt Tencent zich de laatste tijd nadrukkelijk op het buitenland en dan met name op Europa. Vorig jaar nam het de Britse gamestudio Sumo over en in september vergrootte het zijn belang in de Franse gamesmaker Ubisoft.