Minder flamboyant, maar even ambitieus als Jeff Bezos

5 juli. Het was een rare datum voor een historische machtsoverdracht, maar niet voor Bezos. Het was dag op dag immers 27 jaar geleden dat hij het bedrijf oprichtte vanuit zijn garage. Het beperkte zich toen nog tot de online verkoop van boeken. Inmiddels is het uitgegroeid tot één van de grootste ondernemingen ter wereld met 1,3 miljoen werknemers en een omzet van 386 miljard dollar of omgerekend bijna 330 miljard euro in 2020. Het boekte daarop een nettowinst van 21,3 miljard dollar of circa 18 miljard euro.