Minder collectieve ontslagen aangekondigd in eerste jaarhelft

Voor grote herstructureringen waarbij veel mensen hun job dreigen te verliezen, bestaat specifieke wetgeving. Er is sprake van een collectief ontslag als minstens 10 werknemers betrokken zijn in bedrijven met tussen 20 en 99 werknemers, of als ten minste 10 procent van het aantal werknemers is betrokken bij bedrijven met tussen 100 en 299 werknemers, of als minstens 30 werknemers betrokken zijn in bedrijven met minstens 300 werknemers.

Overlegprocedure

Relatief laag cijfers

In de eerste zes maanden van dit jaar is 26 keer een voornemen tot collectief ontslag aangekondigd in Belgische bedrijven. Dat ging samengeteld over 1.618 werknemers. Het gaat om een relatief laag cijfer in vergelijking met de voorbije jaren. Vorig jaar waren er in dezelfde periode bijvoorbeeld 55 aankondigingen over 4.112 werknemers.