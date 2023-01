Miljonairs smeken om rijkentaks: “Belast ons nu. Voor de mens, de democratie en de planeet”

De groep van 205 superrijken, onder wie de Disney-erfgename Abigail Disney en ‘The Hulk’-acteur Mark Ruffalo, richt een open brief aan de regerings- en bedrijfsleiders die in het Zwitserse Davos bijeen zijn voor het World Economic Forum (WEF). Ze willen dat er dringend rijkentaks wordt ingevoerd om extreme ongelijkheid te helpen aanpakken.

Probleem niet aan kinderen overlaten

“Het huidige gebrek aan actie is zeer verontrustend. Een bijeenkomst van de ‘mondiale elite’ in Davos om samenwerking in een gefragmenteerde wereld te bespreken is zinloos als je de onderliggende oorzaak van de verdeeldheid niet aanpakt”, stellen de superrijken in een open brief die vandaag wordt gepubliceerd. “Om de democratie te verdedigen en samenwerking op te bouwen moeten we nu actie ondernemen om eerlijkere economieën op te bouwen - het is geen probleem dat we aan onze kinderen kunnen overlaten. Het is nu tijd om extreme rijkdom aan te pakken, het is nu tijd om de ultrarijken te belasten.”

Miljonairs uit dertien landen, voornamelijk uit de VS en het Verenigd Koninkrijk (geen enkele Belg) zeggen in de brief met de titel ‘de kosten van extreme rijkdom’: “De geschiedenis van de laatste vijf decennia is een verhaal van rijkdom die nergens anders heen gaat dan naar boven. De laatste jaren is deze trend sterk versneld ... De oplossing is voor iedereen duidelijk. U, onze mondiale vertegenwoordigers, moet ons, de ultrarijken, belasten, en u moet nu beginnen.”

“Er is maar zoveel stress dat een samenleving aankan, er is maar zoveel tijd dat moeders en vaders hun kinderen honger kunnen zien lijden terwijl de ultrarijken hun groeiende rijkdom aanschouwen. De kosten van actie zijn veel goedkoper dan de kosten van passiviteit - het is tijd om aan de slag te gaan”, stellen de ondertekenaars, die zichzelf ‘patriottische miljonairs’ noemen. Ze waarschuwen dat niets doen tot een catastrofe kan leiden.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat bijna tweederde van de rijkdom die sinds het begin van de coronapandemie is vergaard, naar de rijkste 1% is gegaan. Ontwikkelingsorganisatie Oxfam onthulde op de openingsdag van het WEF dat de allerrijksten tot eind 2021 26 miljard dollar (23,94 miljard euro) aan nieuwe rijkdom in hun zak hadden gestoken. Dat is 63% van de totale nieuwe rijkdom, terwijl de rest naar de overige 99% van de mensen gaat. Oxfam wees erop dat de toename van extreme rijkdom voor het eerst in een kwart eeuw gepaard ging met een toename van extreme armoede, en riep op tot nieuwe belastingen op de superrijken.

5% belasting helpt honger uit de wereld

Oxfam becijferde dat een belasting van 5% op de multimiljonairs en miljardairs van de wereld 1,7 miljard dollar (1,6 miljard euro) per jaar zou kunnen opbrengen, genoeg om 2 miljard mensen uit de armoede te halen en een plan te financieren om wereldwijd een einde te maken aan honger.

Marlene Engelhorn, een multimiljonair erfgename, medeoprichter van de campagnegroep ‘taxmenow’ en ondertekenaar van de brief, verklaart: “De hele wereld - zowel economen als miljonairs - ziet de oplossing. Als we geven om de veiligheid van de democratie, om onze gemeenschappen en om onze planeet moeten we de ultrarijken belasten.”