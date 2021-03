Miljoeneninvestering Marc Coucke geeft aandeel Greenyard vleugels op Euronext

De Omega Pharma-oprichter investeert via zijn investeringsmaatschappij Alychlo 48,5 miljoen euro in Greenyard via een kapitaalverhoging. De Tijd kondigde zaterdag de plannen al aan. Nu is de deal rond, meldt Greenyard vandaag. Coucke krijgt met zijn miljoeneninvestering een belang van 13,4 procent in het bedrijf en zetelt vanaf nu in de raad van bestuur.