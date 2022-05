Miljoenen Britten moeten uit geldgebrek maaltijden overslaan

Meer dan 7 miljoen volwassenen leefden in april in een huishouden dat niet genoeg te eten had. Dat is bijna 14 procent van het totaal, zo staat te lezen in de studie van de Food Foundation in samenwerking met het YouGov Institute, een cijfer dat sinds januari met 57 procent is gestegen. Het gaat onder meer ook om 2,6 miljoen kinderen.