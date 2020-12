Miljardair Jack Ma bood Chinese overheid belang aan in Ant Financial

Ant Financial zou vorige maand naar de beurs gaan in de grootste beursgang ooit. Enkele dagen voor het zover was, besloten de Chinese autoriteiten die beursgang tegen te houden. Daarvoor verwezen ze naar veranderde regelgeving, zonder verdere uitleg te geven. Ma had de woede van de Chinese overheid over zich afgeroepen toen hij in oktober tijdens een speech zei dat een campagne van president Xi Jinping tegen te grote financiële risico's innovatie zou beperken.