Miljardair Benjamin de Rothschild (57) overleden

“Arianne de Rothschild en haar dochters zijn diep bedroefd door het overlijden van echtgenoot en vader Benjamin de Rotschild, die stierf na een hartaanval in het familiehuis in Pregny (Zwitserland) in de middag van 15 januari 2021", aldus de familie in een verklaring.

De in Genève gevestigde Frans-Zwitserse private banking- en vermogensbeheergroep heeft geen banden met de Frans-Britse investeringsbank Rothschild and co, ooit de geldkoningen van Europa genoemd.

De waarde van het door Edmond de Rothschild Holding SA beheerde vermogen bedraagt 173 miljard Zwitserse Frank (160,5 miljard euro).

Benjamin de Rothschild wiens persoonlijke vermogen op 1,5 miljard euro wordt geschat, stond sinds 1997 aan het hoofd van de groep na het overlijden van zijn vader Edmond de Rothschild (1926-1997). Edmond was gehuwd met Nadine Lhopitalier (88), die furore maakte als actrice en schrijfster van een boek over etiquette. Benjamin was hun enig kind.

De gisteren overleden miljardair richtte in 2000 het zeilteam Gitana op. Zijn catamarans waren succesvol in internationale wedstrijden op het hoogste niveau. Benjamin beheerde mee Franse wijnkastelen als Château Lafite Rothschild en investeerde in wijndomeinen in Zuid-Afrika en Argentinië. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Benjamin de Rothschild en zijn moeder Nadine de Rothschild bij een bezoek aan het Louvre in Parijs. Foto uit 1991.