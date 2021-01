Microsoft investeert met GM en Honda in zelfrijdende auto’s

In 2040 kan uw auto op de compost­hoop: “Geen sciencefic­ti­on, in theorie kan het”

22 januari Sinds de auto bestaat voorspellen constructeurs geregeld hoe de vierwieler er in de toekomst zal uitzien. De geschiedenis leert dat ze er bijna altijd naast zaten. Of gooien we onze afgeschreven auto in 2040 echt op de composthoop?