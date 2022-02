Microsoft heropent eind deze maand hoofdkantoor voor personeel

Het Amerikaanse softwareconcern Microsoft heropent eind deze maand zijn hoofdkantoor in Redmond in de staat Washington voor terugkeer van personeel, nu het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten aan het afnemen is. Ook de kantoren in Californië gaan op 28 februari weer open. Op het hoofdkantoor in Redmond zou Microsoft meer dan 47.000 werknemers hebben.