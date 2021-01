Michelin gaat tot 2.300 banen schrappen in Frankrijk

Koning van mineraalwa­ter en amper bekend buiten China: dit is nieuwe rijkste man van Azië

1 januari De Chinees Zhong Shanshan is het voorbije jaar de rijkste man van Azië geworden, met een vermogen van bijna 78 miljard dollar. Hij is actief in het bottelen van mineraal water, maar ook in de ontwikkeling van vaccins, onder meer tegen COVID-19.