Michèle Sioen (55) wil haar bedrijf van de beurs: “We waren niet zo’n sexy aandeel”

Het zijn spannende dagen voor barones Michèle Sioen (55). De CEO van Sioen gaf afgelopen najaar te kennen het bedrijf na ruim 25 jaar van de beurs te willen halen en het is stilaan ‘money time’. “We vermoeden dat het nog een week of zes zal duren vooraleer we het hoofdstuk kunnen afsluiten als het bod succesvol is. Het is een heel tijdrovend proces. We hebben een prospectus gepubliceerd waarin staat uitgelegd hoe we tot de prijs van 23 euro per aandeel (het bod van de familie Sioen op de resterende 35% van de aandelen die ze niet in handen heeft, red.) komen.”