Michel Moortgat viert 150 jaar Duvel-Moortgat: “Niet alle mensen hoeven te weten dat Duvel de duivel is”

Het was ene Jan-Léonard Moortgat die 150 jaar geleden de brouwerij Moortgat begon, maar het is zijn achterkleinzoon Michel Moortgat (54) die de wereld flink de Duvel heeft aangedaan. De omzet van de Puurse brouwer ging de voorbije dertig jaar maal 20. “Allemaal dankzij onze passie, onze mensen en onze kwaliteit. Daarover sluiten we nooit compromissen.”