Meta doet goede zaken met digitale advertenties

De kwartaalopbrengsten stegen met 3 procent op jaarbasis tot 28,6 miljard dollar. Voor het tweede kwartaal voorziet Meta zelfs een verdere verbetering naar mogelijk 32 miljard dollar. Beide cijfers zijn veel sterker dan kenners alom voor mogelijk hielden en het aandeel Meta ging woensdag in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street wel 11 procent vooruit.

Meta overweegt verbod op politieke advertenties in Europa

Analisten vreesden juist tegenvallende cijfers. Meta meldde in maart namelijk nog eens 10.000 extra banen te schrappen om kosten te besparen. In november had het bedrijf al gezegd dat er 11.000 arbeidsplaatsen gingen verdwijnen. Die ingrepen deed Meta juist vanwege een vertraging van de advertentievraag. Vaak zijn snel op elkaar volgende grote ontslagrondes ook een teken dat het niet zo goed gaat met een bedrijf.