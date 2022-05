Megadeal in het land van studentenkoten: Belgische Xior betaalt bijna miljard euro voor koten in Denemarken, Duitsland en Polen

Xior breidt zijn portefeuille aan studentenkoten in één klap met een derde uit. Het Belgische beursgenoteerde vastgoedbedrijf, gespecialiseerd in studentenaccommodaties, telt 939 miljoen euro neer voor meer dan 5.300 koten.

Het gaat om elf complexen, waarvan drie nog in ontwikkeling, met 5.341 koten in negen universiteitssteden in Duitsland, Polen, Denemarken en Zweden. Xior neemt ze over van uitbater Basecamp Group, waarvan de operationele vennootschappen in Denemarken zijn gevestigd, en twee fondsen die investeren in studentenaccommodatie.

De deal betekent de eerste stappen van Xior in Duitsland, Denemarken en Zweden. In Polen streek de groep in februari al neer. Daarvoor was ze al actief in België, Nederland, Portugal en Spanje. Als gevolg van de overname wijzigt Xior zijn bestuursstructuur “om beter aan te sluiten bij de grotere geografische en operationele reikwijdte”: de activiteiten in Portugal en Spanje krijgen een eigen directeur.

De acht al operationele residenties zullen meteen huurinkomsten generen. Xior verwacht dat de winst per aandeel daarom zal stijgen van 2 tot 2,07 euro in 2022 en 2,20 tot 2,38 euro in 2023. In 2021 bedroeg die 1,8 euro.

CEO Christian Teunissen heeft het over een “mijlpaal” in de groei van zijn bedrijf. “Vanaf de start van Xior in 2007 zijn we blijven groeien en professionaliseren. Het bedrijf is razendsnel geëvolueerd van een klein familiebedrijf naar een echte professionele speler in studentenhuisvesting.”

Met de uitbreiding komt de totale waarde van de vastgoedportefeuille van Xior naar eigen zeggen uit op 3,7 miljard euro. Het bedrijf telt in totaal 26.526 koten in 43 steden.

