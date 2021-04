Meer toplui laten bonus schieten

De mediaan voor het vast salaris steeg in die groep van zowat 600.000 euro in 2019 naar 618.000 in 2020. De helft van de toplui verdiende meer, de andere helft minder. Voor het variabele deel van de verloning was de evolutie andersom. Daar daalde de mediaanwaarde van 422.000 euro naar 315.000. "In de meeste gevallen omdat het door het coronajaar moeilijker was om de doelstellingen te bereiken", zegt Baeten. "Al waren er ook negen bedrijven - waaronder ING, Randstad en Barco - waar de toplui zelf afzagen van een bonus."