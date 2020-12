Meer thuiswerk? “Dan moet de overheid ook dringend werk maken van fiscale omkadering”

Thuiswerk blijkt minder geschikt voor mentaal zware taken

4 november Telewerken is opnieuw de norm. Maar is dat wel goed? Het is een twijfelgeval: schakers die online spelen maken grotere fouten, en hetzelfde geldt voor online-werkers, blijkt uit een studie. Online werken moet daarom niet te gemakkelijk de norm worden. Economisch onderzoeker Dainis Zegners licht toe: “Voor mentaal zware taken lijkt de aanwezigheid van collega’s belangrijk om scherp te blijven en in de juiste sfeer te raken.”