Meer starters in de horeca, ondanks coronacrisis

Mercedes-Benz roept meer dan 342.000 auto's terug in VS

20 mei Mercedes-Benz moet in de Verenigde Staten meer dan 342.000 voertuigen terugroepen. Door een defect in het multimediasysteem kan het beeldscherm uitvallen en is het risico op ongevallen verhoogd, zo maakte het verkeersveiligheidsagentschap NHTSA bekend.