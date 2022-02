Meer omzet voor Coca-Cola en PepsiCo door hogere verkoopprijzen

Voor het eerst sinds begin 2020 was de omzet van Coca-Cola voor consumptie in het vierde kwartaal buitenshuis groter dan daarvoor, nu de lockdownmaatregelen in grote delen van de wereld worden versoepeld. Tegelijk bleef de verkoop voor thuisconsumptie op niveau. De omzet van Coca-Cola groeide het hardst in de voor het bedrijf “opkomende markten” China, India en Rusland. Ook op de belangrijke Amerikaanse thuismarkt was sprake van een flinke plus, net als in Europa.