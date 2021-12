Meer loon door stijgende levensduurte

Studie: investeren in langdurig werklozen brengt maatschap­pij jaarlijks driemaal zoveel op

Na ongeveer tien jaar brengt een structurele investering in langdurig werklozen jaarlijks driemaal dat bedrag op aan de maatschappij. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van HIVA, het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven, dat woensdag is voorgesteld. “Investeren in langdurig werklozen is zeer gunstig voor de maatschappij”, stelt onderzoeker en professor Ides Nicaise (HIVA-KU Leuven).

15 december