Meer dan helft van zelfstandigen stopt met werken voor 65ste

GROTE GELDENQUÊTE. Prijs van winkelkar drukken we, maar we vergeten ‘domme kosten’

We halen met z’n allen alles uit de kast om onze kosten in de supermarkt te drukken: minder A-merken, minder verse vis en vlees, meer oog voor promoties of zelfs van supermarkt veranderen. Maar terwijl we onze winkelkar nauwgezet in de gaten houden, is er op andere uitgavenposten in het huishouden nog ruimte om te besparen. Dat blijkt uit de Grote Geldenquête van Het Laatste Nieuws. Zo stroomt er nog elke maand geld weg naar een aantal ‘domme kosten’.