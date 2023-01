Meer dan één beroep op de drie is een knelpuntberoep: 27 nieuwe knelpuntberoepen

De lijst met knelpuntberoepen is opnieuw langer geworden. De lijst van 2023 telt 234 beroepen of 27 meer dan in 2022. Hierdoor is meer dan één op de drie (36 procent) beroepen in Vlaanderen een knelpuntberoep. Een van de nieuwkomers is maatschappelijk werker, zo melden arbeidsbemiddelaar VDAB en Vlaams minister van Werk en Economie Jo Brouns (CD&V) dinsdag.

De knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor werkgevers (nog) moeilijker geschikte werknemers vinden om de vacatures in te vullen. De meeste beroepen in de 'top tien' stonden daar vorig jaar al in, met de verpleegkundige nog steeds op stek één. Ook technische functies zijn moeilijk in te vullen: ze nemen de helft van de top tien in.

Op twee staat werfleider, gevolgd door technicus industriële installaties. Schoonmaken bij mensen thuis en bestuurder trekker-oplegger vervolledigen de top vijf. Medewerker in de fruitteelt (8) en boekhouder: accountant - belastingadviseur (9) stonden vorig jaar niet in de top tien. Voorts zijn verderop de lijst 'vaste waarden' te vinden als ICT-profielen, horecapersoneel, begeleider kinderopvang en slager.

En dan de nieuwkomers in de lijst. Het gaat onder meer om maatschappelijk werker, hotelreceptionist en podiumtechnicus. Ook nieuwe bodemonderzoekers zijn schaars, net als medewerkers uitvaartdiensten of keukenmedewerkers.

Vergrijzing

De belangrijkste oorzaak van de arbeidsmarktkrapte blijft de vergrijzing van de bevolking. Werknemers die op pensioen gaan, moeten vervangen worden, terwijl bedrijven ook willen uitbreiden. Zeker in de gezondheids- en welzijnssector is de vergrijzing een probleem. Voorts blijven nog de gevolgen van de coronamaatregel voelbaar. Sectoren die tijdelijk moesten sluiten, kennen grote, of nog grotere, aanwervingsproblemen.

"We bevinden ons in een echte knelpunteconomie. Dankzij de knelpuntberoepenlijst zijn we in staat prioriteiten te bepalen en kunnen we een gerichte aanpak uitwerken om de vacatures in deze beroepen in te vullen", dixit minister Brouns.

