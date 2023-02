Meer dan anderhalf miljoen Belgen leven onder armoededrempel

Er leefden vorig jaar meer landgenoten in armoede dan het jaar voordien. Zo was er in 2021 sprake van 12,7 procent. Volgens Statbel komt dat onder meer omdat de armoededrempel is gestegen, terwijl die in 2021 hetzelfde bleef. De drempel nam met 73 euro toe tot 1.366 euro per maand voor een alleenstaande, en met 153 euro tot 2.868 euro per maand voor een gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen.

Vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de situatie precair. Daar leeft 29,8 procent van de bevolking onder de armoededrempel. In Vlaanderen is dat 7,7 procent en in Wallonië 17,8 procent.

Risico op armoede of sociale uitsluiting

De armoededrempel is één van de risicogroepen om het “risico op armoede of sociale uitsluiting”, een Europese armoede-indicator, te bepalen. Daar komen ook nog huishoudens bij die bestaan uit personen die werkloos zijn of niet in een aantal basisbehoeften kunnen voorzien. De drie risicogroepen samen omvatten ruim 2,14 miljoen mensen – oftewel 18,7 procent van de bevolking – die risico lopen op armoede of sociale uitsluiting. Ongeveer 216.000 Belgen zitten in de drie groepen tegelijkertijd. De laatste jaren is er een kleiner risico op armoede of sociale uitsluiting. Van meer dan 20 procent van de bevolking in 2020 daalde het naar 18,8 procent in 2021 en 18,7 procent vorig jaar.

Uit de cijfers blijkt bovendien dat een diploma een belangrijke factor is. Zo bedraagt het armoederisico 6,7 procent bij hoogopgeleiden, 19,4 procent bij gemiddeld opgeleiden en 36,8 procent bij laagopgeleiden. Er zijn ook grote verschillen naargelang het geboorteland: bij wie in België geboren is, is het risico 15,7 procent, bij mensen uit een ander EU-land 23,2 procent en bij niet-EU’ers 44,1 procent.

