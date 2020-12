Meer dan 6 op 10 Belgen denken binnen 5 jaar niet meer bij hun werk te passen

Amper 37 procent van de Belgische werknemers verwacht binnen vijf jaar nog goed bij zijn/haar werk te passen en 36 procent bij de huidige werkgever. En slechts één op de drie Belgen denkt dat hij op korte termijn zijn werk nog graag zal blijven doen. Dat blijkt uit onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta en onderzoeksbureau Indiville bij ruim 2.000 medewerkers. Acerta roept organisaties op om in de krappe arbeidsmarkt meer in te zetten op jobrotatie: collega's die (tijdelijk) elkaars job uitoefenen.

Werknemers geloven de laatste jaren steeds minder dat ze voor lange tijd bij hun huidige job of werkgever zullen blijven. Bij de medewerkers jonger dan 35 jaar is dat besef het grootst. Gemiddeld meent 37 percent van alle werknemers dat ze over 3 à 5 jaar nog goed bij hun werk zullen passen.

In 2018 was meer dan de helft (58 percent) er nog gerust op dat de match tussen henzelf en hun job er nog wel een paar jaar zou zijn. Ook opvallend: slechts één op drie verwacht zijn werk nog met plezier te doen binnen een aantal jaar. En amper drie op de tien denkt over vijf jaar even goed te presteren dan nu. Twee jaar geleden waren dat er nog zes op de tien.

"Het besef is gegroeid dat een loopbaan niet automatisch oneindig en vlak is. Werknemers beseffen dat er iets zal moeten gebeuren om over 3 à 5 jaar nog dezelfde tevredenheid te vinden in de samenwerking met de werkgever. Corona heeft die trend nog versneld", constateert Tom Vlieghe, director Acerta Consult. “Dat bijna 1 op 5 medewerkers er nogal zeker van is dat hun talenten niet tot bij de werkgever doordringen, is de moeite om bij stil te staan. De positieve kant hiervan is dat er voor werkgevers misschien nog wel 18 percent potentieel te ontdekken valt onder de eigen mensen."

Bij Acerta zien ze interne jobrotatie als een mogelijke oplossing in de krappe arbeidsmarkt. "Laat collega's bijvoorbeeld - desnoods tijdelijk - elkaars job doen", oppert Tom Vlieghe. "En ook interne doorstroming wordt nog te vaak op de korte termijn bekeken. Nochtans zal het blijven uitdagen en ontwikkelen van de eigen werknemers voor heel wat bedrijven erg belangrijk zijn om op de krappe arbeidsmarkt hun beste profielen te behouden.”