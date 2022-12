Meer dan 450.000 euro financiële steun voor projecten vakanties toegankelijk maken voor iedereen

Toerisme Vlaanderen gaat in 2023 ruim 454.000 euro financiële steun toekennen aan veertien projecten die verblijfsvakanties in Vlaanderen en Brussel organiseren voor mensen in kwetsbare situaties. Dat kondigt het agentschap dinsdag aan.

Veel Vlamingen gaan niet op vakantie omdat ze geconfronteerd worden met verschillende vakantiedrempels, zowel bij de voorbereiding als tijdens de uitstap zelf. Dat kunnen financiële, sociale, culturele, zorg-, vervoers- of toegankelijkheidsdrempels zijn, licht Toerisme Vlaanderen toe.

Via de steun wil het agentschap daarom die drempels wegwerken. De projecten richten zich zowel tot mensen met een fysieke, mentale of auditieve beperking als mensen in (kans)armoede, met een zorgvraag of nieuwkomers in onze samenleving, aldus Toerisme Vlaanderen.

"Voor mensen in kwetsbare situaties is het des te belangrijker dat ze er even tussenuit kunnen en kunnen ontspannen in de rijke natuur die Vlaanderen te bieden heeft", klinkt het. Het agentschap verwacht dat tussen de 700.000 en 1.000.000 mensen volgend jaar van een groepsvakantie in een natuuromgeving zullen kunnen genieten.

‘Iedereen verdient vakantie’

Toerisme Vlaanderen zet al twintig jaar in op het toegankelijker maken van vakanties via het netwerk 'Iedereen verdient vakantie', waar zowat 600 partners bij betrokken zijn. Maar dat netwerk richt zich hoofdzakelijk op het verzachten van financiële drempels. Via de jaarlijkse projectoproep wil Toerisme Vlaanderen inzetten op vakanties die alle drempels wegwerken, verduidelijkt het agentschap.

Vanaf 1 januari 2023 treedt bovendien het decreet 'Iedereen verdient vakantie' in werking, op initiatief van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). De projectoproep zal daardoor vanaf volgend jaar kunnen rekenen op een budget van 1,3 miljoen euro, zo bevestigt Toerisme Vlaanderen.

