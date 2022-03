Meer dan 150.000 gebruikers van loopbaancheques

Meer dan 150.000 werknemers of zelfstandigen hebben gebruik gemaakt van loopbaancheques sinds die in 2013 in het leven werden geroepen. Dat meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Ze wil via een proefproject onderzoeken of ook mensen die nog niet aan de slag zijn, baat kunnen hebben bij een vorm van loopbaanadvies.

Met de cheques kunnen mensen loopbaanbegeleiding volgen. Als werknemer of zelfstandige heb je recht op twee loopbaancheques. De eerste is goed voor een gesprek van 4 uur en de tweede voor 3 uur. De reële waarde van de loopbaancheque bedraagt 169 euro per uur, voor de burger zelf kost de cheque 40 euro.



De loopbaancheques moeten mensen stimuleren hun loopbaan in handen te nemen. En volgens minister Crevits gaat het om een geslaagde maatregel, gezien de interesse in het aanbod. "Een goede zaak", aldus Crevits, "want als iemand zijn of haar loopbaan wil versterken, dan zorgt dat voor flexibele loopbanen waarbij werknemers openstaan voor verandering. En dat komt dan weer ten goede komt van de krapte op de arbeidsmarkt."



Sinds 2013 hebben in totaal 154.587 werknemers of zelfstandigen loopbaanbegeleiding gevolgd met loopbaancheques van de VDAB. In totaal werden 218.740 loopbaancheques gebruikt. Vorig jaar maakten 17.928 mensen, in hoofdzaak werknemers, gebruik van de loopbaancheques. Het leeuwendeel zegt tevreden of zeer tevreden te zijn over de begeleiding.



De loopbaancheque blijkt ook vooral populair te zijn bij hooggeschoolde vrouwen. Opvallend is dat een op de vijf gebruikers tot een kansengroep behoort. Dat kan gaan om ouderen, kortgeschoolden, mensen met een migratie-achtergrond, mensen met een arbeidsbeperking, enzovoort. Om het bereik van kansengroepen te stimuleren, wordt voorzien in een stimuleringsfinanciering.



Via een proefproject wil minister Crevits onderzoeken of ook mensen die momenteel nog niet aan de slag zijn kunnen gebaat zijn bij een vorm van loopbaanadvies. Op die manier wil minister Crevits hen motiveren om de stap naar werk te zetten.



"Om een werkzaamheidsgraad van 80 procent te halen, moeten we niet alleen meer mensen aan de slag krijgen, maar wie aan de slag is ook met goesting aan de slag houden", reageert VDAB-topman Wim Adriaens. "De meer dan 150.000 gebruikers van de loopbaancheque geven aan dat deze maatregel tegemoet komt aan een bestaande nood van de burger om ondersteund te worden bij het inslaan van een nieuwe richting in de loopbaan."