Meer dan 10.000 nieuwe bouwondernemingen gestart in Vlaanderen

EconomieIn 2020 zijn 10.356 nieuwe bouwondernemingen gestart in Vlaanderen, een recordaantal. Dat meldt de Bouwunie. Het gaat om 895 meer starters dan in 2019 (+9,5 procent) en bijna een verdubbeling tegenover 2017, blijkt uit cijfers van Graydon.

“Het aantal nieuwe bouwondernemingen zit al een paar jaar in de lift, maar ook in 2020 is de ondernemersdrang groot gebleven. Dat valt alleen maar toe te juichen, want de bouwuitdagingen voor de toekomst zijn groot”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

De bouwsector doet het opmerkelijk beter dan de Vlaamse tendens over alle sectoren heen, waar er een stijging was van 0,66 procent van het aantal starters.

De Bouwunie ziet meerdere redenen voor de grote stijging. “Wellicht heeft de coronacrisis meegespeeld. Door onzekere werkomstandigheden in de private sector hebben meer mensen de stap naar zelfstandig ondernemen gezet. Sinds de afschaffing van de vestigingswet in Vlaanderen zijn er ook minder drempels om aan de slag te gaan in de bouw en vinden starters ook duidelijk beter hun weg”, aldus Waeytens. Bovendien heeft de bouw een sterk groeipotentieel. Omdat woningen energiezuiniger moeten worden, moet de renovatiegraad van de huizen bovendien dringend omhoog.

Freelancers

Ook het aantal actieve ondernemingen in de bouwsector gaat al jaren in stijgende lijn. Het voorbije jaar was er een stijging met bijna 8 procent (van 85.784 naar 92.500). Ten opzichte van 2014 is het aantal bouwbedrijven bijna met een derde gestegen (van 69.763 naar 92.500). Opmerkelijk is dat ook het aandeel zelfstandigen of bedrijven zonder personeel elk jaar stijgt, van 70 procent in 2014 tot 76 procent in 2020. Er zijn dus relatief minder werkgevers. Zeventig procent van de aannemers geeft bovendien aan een beroep te willen doen op freelancers.

Het aantal faillissementen lag in 2020 beduidend lager (681 ten opzichte van 910 in 2019), “maar hier speelt uiteraard het moratorium een rol”, aldus de Bouwunie. “Het is afwachten wat de toekomst brengt, maar volgens een bevraging van eind december geeft 8 procent van de bedrijven aan financiële moeilijkheden te hebben omwille van de coronacrisis, ook een opmerkelijke stijging.”