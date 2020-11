“Meer dan 1 miljoen euro draai ik in december. Nu wordt het niets”: laatste maand van het jaar is normaal de beste voor horeca

Als we aan 50 nieuwe besmettingen per dag zitten, kan de horeca weer open, zo denkt Marc Van Ranst. En dat zal volgens de viroloog niet lukken voor kerst, want vandaag zitten we aan 7.000. Ook biostatisticus Niel Hens is één van de adviseurs waarop de regering haar coronabeleid stoelt en hij liet verstaan dat hij niet denkt dat cafés en restaurants dit jaar nog openen. In een crisis waarin de situatie van week tot week erg kan veranderen, heeft Matthias De Caluwé, CEO van Horeca Vlaanderen, het er moeilijk mee om half november al een kruis te maken over de komende maanden. Hij weet hoe belangrijk dat vierde kwartaal is voor zijn sector.