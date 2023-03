Meer banen gecreëerd in VS dan verwacht in februari maar werkloosheidsgraad stijgt

Vlaams begrotings­te­kort ruim kwart miljard lager dan verwacht, blijkt uit SERV-ra­ming

Het Vlaams begrotingstekort bedraagt dit jaar bij ongewijzigd beleid 2,65 miljard euro, wat 276 miljoen euro beter is dan de Vlaamse regering voordien had ingeschat. Dat blijkt uit de raming die de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) maandag heeft voorgesteld. Toch blijven er uitdagingen waarschuwt de SERV: de aangekondigde heractivering en hervorming van het Europees begrotingskader dwingt alle overheden in ons land om goed af te spreken wie welke budgettaire inspanningen zal leveren.