Medirect en Aion Bank verlagen hun spaarrente fors: bij welke bank krijg je nu het meeste voor je spaargeld?

Spaargids.beTwee banken die de voorbije maanden nog hoge rentes boden op een spaarrekening trekken hun staart nu in. Bij MeDirect zakte de rente op het Maandsparen Max van 0,50 procent naar 0,30 procent. Op de rekening kan ook maar 500 euro per maand meer worden gespaard in plaats van 5.000 euro tot nog toe. En bij Aion Bank daalde de rente op de Extended-rekening tot 0,20 procent. In oktober vorig jaar bedroeg ze nog 1,00 procent. Spaargids.be licht toe.

MeDirect lanceerde zijn Maandsparen Max in december 2019. Het ging om een rekening waarop maandelijks 500 euro kon worden gespaard tegen een basisrente van 0,05 procent. Voor gelden die een jaar behouden werden, kwam daar een getrouwheidspremie van 0,65 procent bovenop, wat de totale opbrengst op 0,70 procent bracht.

In maart 2020 verhoogde de bank het bedrag dat maandelijks kon worden gespaard tot 5.000 euro. “In deze onzekere tijden willen sommige spaarders graag iets meer opzijzetten. In principe hebben we daarvoor andere interessante spaarrekeningen zonder maandelijkse limiet, maar we begrijpen dat er graag wordt gespaard tegen de beste voorwaarden. We hebben daarom beslist om de maandelijkse limiet op ‘Maandsparen Max’ te verhogen van 500 naar 5.000 euro”, heette het toen.

Twee jaar later ziet de wereld er echter anders uit. In januari daalde de rentevergoeding al tot 0,50 procent. Nu zakte ze verder tot 0,30 procent: een basisrente van 0,05 procent en een getrouwheidspremie van 0,25 procent. Bovendien kan op de rekening opnieuw maar 500 euro in plaats van 5.000 euro per maand worden gespaard en is er een absoluut plafond van 50.0000 euro.

Daarnaast heeft MeDirect nog een klassieke spaarrekening. Die brengt voortaan nog 0,20 procent op: 0,10 procent basisrente + 0,10 procent getrouwheidspremie. Tot begin november vorig jaar bood ze nog het dubbele. Op deze rekening geldt een plafond van 30.000 euro.

Aion

Ook een andere uitdager die de voorbije maanden met straffe tarieven uitpakte, zette fors het mes in de rentevergoeding van zijn spaarrekening. Bij Aion Bank zakte de rente op de Extended-rekening eveneens tot 0,20 procent met een basisrente van 0,10 procent en een getrouwheidspremie van 0,10 procent. Bij de lancering ervan in juni 2020 bood de rekening nog een totale vergoeding van 1,00 procent met een basisrente van 0,10 procent en een getrouwheidspremie van 0,90 procent. Die vergoeding werd behouden tot begin november 2021, toen de globale rente zakte tot 0,50 procent. Wie bij Aion Bank wil sparen, moet wel lid worden, wat er minstens 3,90 euro per maand kost.

Naast de Extended-rekening heeft Aion Bank ook een Standard-rekening. Die biedt voortaan nog louter de wettelijke minimumrente aan van 0,11 procent. Tot nog toe was dat nog 0,25 procent.

Santander Consumer Bank

Volgens het overzicht dat de vergelijkingssite Spaargids.be bijhoudt, wordt de hoogste rente op zogenaamde gereglementeerde spaarrekeningen momenteel geboden door Santander Consumer Bank. Voor haar Vision Max-rekening lokt ze klanten met een basisrente van 0,25 procent en een getrouwheidspremie van 0,40 procent. Dit tarief geldt echter alleen voor bedragen tussen 125.000 euro en 200.000 euro.

Voor rekeningen zonder beperking trekt de Vision+-rekening van dezelfde bank de leiding met een basisrente van 0,05 procent en een getrouwheidspremie van 0,55 procent.

Let wel: tegoeden bij Santander Consumer Bank vallen onder het Spaanse depositogarantiesysteem.

Van de 56 spaarrekeningen die Spaargids.be opvolgt, zijn er nog maar 17 die meer geven dan het wettelijke minimum 0,11 procent, waarvan 6 meer dan 0,25 procent, een overzicht daarvan vind je hier. Intussen piekt de inflatie in ons land op meer dan 8 procent.

