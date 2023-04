Mededeling van Tupperware schiet bij beleggers in verkeerde keelgat, aandeel maakt duikvlucht van 43 procent

Aalst Verdwijnt Tupperware na 61 jaar uit Aalst? “Alleen een stijging van de verkoop kan de 260 jobs redden”

“Alles hangt af van de verkoop. Als er binnenkort weer meer Tupperware-potjes verkocht worden, is er van een sluiting van de Aalsterse fabriek geen sprake.” Die boodschap kregen de personeelsleden van het bekende bedrijf in Aalst te horen. Al sinds 1961 is Tupperware aanwezig in de stad, eerst aan de Pierre Corneliskaai en sinds 2007 op het bedrijventerrein Wijngaardveld. “De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de 260 jobs”, zegt de vakbond.