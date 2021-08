Mechelse smartphonecamera ziet wat het blote oog niet ziet: één foto zegt of huidvlekje kwaadaardig is en hoeveel zuurstof in je bloed zit

Huidkanker opsporen, het zuurstofgehalte in je bloed meten of bepalen of het potje preparé in je koelkast nog te eten is? Eén foto en je smartphone geeft je het antwoord. Dat is wat de Mechelse start-up Spectricity belooft. Het heeft een camera ontwikkeld die ziet wat het blote oog niet ziet. Tegen 2023 moet de eerste smartphone met deze unieke Belgische technologie in de winkelrekken liggen.