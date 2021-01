Mastercard maakt Britse creditcardbetalingen in EU flink duurder

De vrees bestaat nu dat bedrijven die extra kosten zullen doorrekenen aan de consument. De Britten kunnen het als eerste merken bij het boeken van vluchten, hotels of huurauto's in Europa. Maar in principe geldt het voor elke Britse aankoop in de EU. Brussel stelde jaren terug een plafond in voor de betreffende kosten, maar door de brexit gelden die regels niet meer voor Britse creditcards.