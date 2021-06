Marc Coucke, meer dan ooit de keizer van het vertier: zo ziet zijn ‘plezierportefeuille’ eruit

De speelvogel in Marc Coucke is helemaal terug. Nog maar pas is hij mede-eigenaar geworden van Walibi en Bellewaerde, of hij kondigde al een groot indoorspeelterrein van 7 miljoen euro in ‘zijn’ Durbuy aan. Plús de oprichting van Padel World: tegen eind dit jaar moeten er minstens 100 veldjes van de hypesport op Couckes naam staan. “Plezier is mijn favoriete sector. Ik doe niets liever dan mensen mooie momenten bezorgen.”