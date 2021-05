Makelaars van ERA, Dewaele en Hillewaere willen monopolie van notarissen doorbreken: “Kosten bij aankoop huis kunnen tot de helft goedkoper”

Meer toplui laten bonus schieten

29 april De coronapandemie mag de toplui van beursgenoteerde ondernemingen dan wel hebben opgezadeld met extra kopzorgen, financieel werden ze daar niet bijkomend voor beloond. Integendeel. Het aantal CEO's dat geen bonus ontving, steeg van 1% in 2019 naar 16% in 2020. Een op vijf leverde zelfs in op zijn vast salaris, tekende de Vlerick Business School op.