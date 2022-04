Makelaars over de (te) hoge verwachtingen op de huizenmarkt: "Je moet vandaag toegevingen doen, ook op je levensstijl”

“350.000 euro, rond de stad Gent en instapklaar. Wish me luck, hè!” De moed zakt in de schoenen bij makelaar Béa Vandendael wanneer Aisha (31) en Robin (39) het budget voor hun droomwoning bekendmaken in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Blind gekocht. We zien hoe de Gentenaars een deelname aan het populaire tv-programma als allerlaatste redmiddel zien, want na drie jaar huizenjagen zitten ze met de handen in het haar. Ze hebben dan ook een stevig verlanglijstje: een halfopen woning met drie slaapkamers, een ruime open keuken, een afgewerkte badkamer met bad, douche en ruimte voor twee wastafels, een grote tuin op het zuiden gericht van 200 vierkante meter, een oprit voor twee wagens én een vrijstaande garage voor de oldtimer BMW die Robin oplapte.