Magnette: “Overheden moeten opnieuw controle over energie in handen nemen”

De overheden moeten opnieuw de controle over energie in handen nemen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnette verklaard tijdens het 200ste congres van zijn partij. De huidige crisis toont volgens hem niet alleen het failliet aan van het liberaal model, er is ook nood aan een “ecologische en sociale planning”.

De kopman van de Franstalige socialisten schetste een sombere balans van de toestand. “We zijn niet zeker dat er deze winter voldoende energie zal zijn. De prijzen ontploffen, de investeringen staan stil en sommige landen zijn verplicht oude steenkoolcentrales weer op te starten. Het is een totale mislukking: ecologisch, sociaal en zelfs economisch. We moeten lessen trekken en de controle over het noodzakelijke goed energie aan de overheid toevertrouwen”, aldus Magnette.

Er werden al initiatieven genomen om de bevolking te beschermen en in energiebesparing te investeren, maar de socialisten willen nog verder gaan door “de controle over nucleaire energie” in handen te nemen. “Er zal de komende jaren geen grotere strijd zijn dan die voor energie. En wij, de socialisten, zullen die vanop de eerste rij voeren”, beloofde Magnette.

“Geen werknemers tegen elkaar uitspelen”

De crisis zorgt ervoor dat de politieke uitersten de wind in de zeilen hebben en recente peilingen in Europa wijzen op winst voor extreemrechts. Magnette riep op de rangen gesloten te houden. “Het is niet door werknemers tegen werknemers uit te spelen dat we hun lot gaan verbeteren. Wij strijden tegen armoede en tegen ongelijkheid. We moeten ons verzetten tegen de nepargumenten van rechts. Als werknemers onvoldoende de vruchten kunnen plukken van hun werk, dan is dat niet door de werklozen, de zieken of de gepensioneerden. Dan komt dat door de werkgevers die hen niet genoeg betalen”, luidde het.

Omdat het een feesteditie was, zette Magnette tijdens het congres de verwezenlijkingen op een rijtje die de voorgaande generaties socialisten op hun cv mochten schrijven. Bij de nieuwe realisaties rekent hij de verhoging van het minimumpensioen tot 1.630 euro, de herfinanciering van de gezondheidszorg en het hogere minimumloon. Op het verlanglijstje staat onder meer een taks op de hoogste vermogens om daarmee de lage en middelgrote lonen op te krikken.

“Echte lanceerplatform voor extreemrechts”

Thierry Bodson, de voorzitter van de socialistische vakbond, hield zich niet in ten opzichte van de MR en zijn voorzitter Georges-Louis Bouchez. “Zijn primair anti-syndicalisme vormt het echte lanceerplatform voor extreemrechts”, klinkt het.

Maar ook PVDA was mikpunt van kritiek. De communistische partij kondigde onlangs de wekelijkse organisatie van ‘Vrijdag Colèredag’ aan. Volgens de vakbond treedt PVDA daarmee uit haar rol. “Dat is onze taak en niet die van iemand anders. Op het rondpunt betogen, is onze job. In een democratie is er de macht en de tegenmacht. Wanneer je beide vermengt, is dat slecht voor de democratie.”

Bij de aanwezigen op het congres hoorden ook kameraden uit het noorden van het land. Onder meer Vooruit-voorzitter Conner Rousseau tekende present, net als de voormalige voorzitters Willy Claes en Louis Tobback.

