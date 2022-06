Magnette: "Engie moet stoppen met de regering haar voeten te spelen”

Zoals bekend raakte de regering het in maart eens om de twee jongste kerncentrales in ons land tien jaar langer open te houden. Normaal gezien zouden in 2025 alle zeven kerncentrales de deuren sluiten, maar de gestegen prijzen en de oorlog in Oekraïne beslisten daar anders over. Premier Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) onderhandelen nu in tandem met Engie. De uitbater heeft al meer dan eens gezegd dat 2025 onhaalbaar is om de levensduurverlenging in te laten gaan.