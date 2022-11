Macron op staatsbezoek bij Biden: Trans-Atlantische solidariteit of nieuwe handelsoorlog in het verschiet?

Goedkoper gas leveren?

Zo pleit Macron onder andere voor meer Amerikaanse solidariteit met Europa, dat sinds 24 februari gebukt gaat onder de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Daarom zal hij Biden vragen of de VS Europa goedkoper gas kan leveren. Hoewel de prijzen door de markt worden bepaald, meent het Elysée dat Biden "heel wat opties" heeft om ze toch te doen zakken.

“Agressieve protectionistische” aanpak

Bovendien vreest Europa nog steeds dat het investeringen zal mislopen door de zogenaamde Inflation Reduction Act, die Biden in augustus ondertekende en die de gemoederen in Europa danig op scherp stelt. Het pakket bevat subsidies en fiscale gunsten wanneer bedrijven Amerikaanse producten gebruiken of in de VS produceren. Kopers van elektrische wagens bijvoorbeeld kunnen aanspraak maken op belastingvoordelen wanneer een bepaald aandeel van de batterij-onderdelen uit de VS komt.

Maar in Europa klinkt hevige kritiek op deze "agressieve protectionistische" aanpak. "Het risico bestaat dat het onevenwicht groter wordt naarmate de EU hogere energieprijzen betaalt en de VS maatregelen nemen om investeringen in de industrie te stimuleren", zo hekelt een hooggeplaatste binnen het Elysée aan ‘Politico’. Macron doelt dan ook op meer trans-Atlantische eenheid, waardoor Europese bedrijven van dezelfde voordelen zouden kunnen genieten binnen de Inflation Reduction Act, net als Canadese en Mexicaanse bedrijven.

Volledig scherm Voor het Witte Huis wapperen alvast al Franse vlaggen naast de Amerikaanse en de vlag van Washington D.C. voor het staatsbezoek van Macron. © REUTERS

Dieptepunt

In september 2021 bereikte de Frans-Amerikaanse handelsrelatie een dieptepunt toen de VS samen in zee gingen met het Verenigd Koninkrijk en Australië in het kader van het AUKUS-veiligheidspact. Parijs reageerde woedend op de nieuwe samenwerking, dat de aankoop van Franse onderzeeboten overbodig maakte. Het land sprak over "een messteek in de rug". Maar sindsdien zijn de plooien wel gladgestreken, onder andere om een gemeenschappelijk front te vormen tegen zowel Rusland als China, die laatste een van de belangrijkste pijlers binnen Bidens buitenlandbeleid.

In 2018 bezocht Macron voor het eerst het Witte Huis. De ontmoeting met Bidens voorganger Donald Trump werd toen minutieus door de media gevolgd. Dit keer komt zijn staatsbezoek met wat minder media-aandacht weliswaar, maar wel opnieuw met alle officiële plechtigheden. Zo zullen de Franse president en first lady Brigitte Macron een ceremonie op de militaire begraafplaats van Arlington bijwonen, en een galadiner in het Witte Huis. Daar worden donderdag kanonschoten afgevuurd om het echtpaar te verwelkomen.