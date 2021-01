Maaltijdleveranciers werven massaal koeriers aan

Maaltijdleveranciers zoals Deliveroo, Uber Eats en Just Eat Takeway.com zijn ware jobmotors geworden. Een jaar geleden reden in België 2.250 fietskoeriers rond in opdracht van Deliveroo. Nu zijn er al 3.000. Bij Just Eat Take­away.com groeide het aantal Belgische koeriers met de helft naar 3.000. Ook het Amerikaanse Uber Eats verwelkomde "vele nieuwe gezichten", maar geeft geen verdere details. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

Bij Just Eat Takeaway rijden eigenlijk nog veel meer koeriers rond. De eigen koeriers voeren namelijk amper tien procent van de leveringen uit. Het gros wordt verzorgd door koeriers op de loonlijst van de restaurants die een beroep doen op Just Eat Takeaway. Ook hun aantal groeide, maar het is onbekend hoe hard.

Deliveroo boekte in 2020 dubbel zoveel omzet als een jaar eerder. Just Eat Take­away tekende in België meer dan 50 procent groei op. Uber Eats lanceerde zijn diensten vorig jaar in 13 nieuwe steden. Deliveroo in tien. Just Eat Take­away is intussen in het hele land beschikbaar en zette zijn eigen koeriers vorig jaar in in Namen, Charleroi en grotere delen van Antwerpen. Corona speelde uiteraard een rol in het succes van de bedrijven.

Uit de lucht gegrepen

Deliveroo zegt dat vorig jaar 43.000 Belgen kandidaat waren om koerier te worden, terwijl Just Eat Takeaway zegt een tekort aan bezorgers te hebben. Een anonieme bron die een van de grote drie maaltijdleveranciers van binnenuit kent, zegt aan De Tijd dat de cijfers van Deliveroo uit de lucht gegrepen zijn. "Het is de strategie van Deliveroo om geregeld de boodschap de wereld in te sturen dat honderden mensen koerier bij het bedrijf willen worden. Dat doet het om zich te profileren als werkgever, want de drie grote leveranciers moeten knokken om genoeg koeriers te vinden."

Pierre Verdier, de topman van Deliveroo in België, zegt wel dat hij zijn koeriers meer bescherming wil geven. "We steunen de plannen van de Belgische regering, die het systeem wil aanpassen." In oktober start in Brussel een zaak voor de arbeidsrechtbank over Deliveroo. Een jaar geleden dreigde Deliveroo er nog mee te vertrekken uit België als het zijn koeriers verplicht moet aannemen als werknemer. Die woorden wil de topman vandaag niet meer herhalen.

