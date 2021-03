Maaltijdboxen HelloFresh erg populair tijdens coronajaar: omzet verdubbeld

Hoe gezond zijn de foodboxen van HelloFresh, Foodbag en co? Diëtiste beoordeelt 5 gerechten: "Kan het begin zijn van een goede gewoonte”

11 januari Is een foodbox hét ideale hulpmiddel om evenwichtiger en meer gebalanceerd te eten in 2021? Je hoeft alvast geen recepten meer uit te pluizen of boodschappen te doen. Maar zijn ze ook écht gezond? Diëtiste Sanne Mouha neemt vijf foodboxgerechten van enkele bekende aanbieders als Hello Fresh en Ekomenu onder de loep en wij testen of ze lekker én makkelijk te bereiden te zijn. “ Een box moet je wel minder stress geven, niet meer.”