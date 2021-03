Maaltijdbezorger Deliveroo gaat zwaar onderuit bij beursdebuut

Transpor­teco­noom over gevolgen geblok­keerd Suezkanaal: “Langer wachten op fiets of meubels, mogelijk ook hogere prijzen”

26 maart Het vrijmaken van een vastgelopen containerschip in het Suezkanaal zal nog minstens een week duren. De gevolgen daarvan zullen we ook hier merken. “Wie een fiets, auto of meubels besteld heeft, zal mogelijk langer moeten wachten”, zegt Christa Sys, die professor Maritieme Economie is aan de Universiteit Antwerpen. “Mogelijk uit het zich ook in hogere prijzen.”