Luxepaus Bernard Arnault verdeelt imperium onder zijn vijf kinderen: miljardenerfenis, maar ze mogen er (voorlopig) niets mee doen

Wall Street kent beste beursdag in weken

Wall Street kende dinsdag zijn beste beursdag in weken. De brede S&P 500-index won bijna 3 procent. Vooral techaandelen zaten in de lift. Het enthousiasme van beleggers over het nieuwe kwartaalcijferseizoen leek toe te nemen en de zorgen over bijvoorbeeld een mogelijke recessie verdwenen naar de achtergrond.

20 juli