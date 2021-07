Luxebedrijf LVMH veert op na coronacrisis

LVMH meldt dat de nettowinst in het eerste halfjaar is gestegen naar ruim 5 miljard euro, het tienvoudige van een jaar daarvoor in dezelfde periode. Het is zelfs een stijging van ruim 60 procent in vergelijking met het eerste halfjaar van 2019. “Dit eerste halfjaar laat een terugkeer zien van sterke groei na het verstoorde jaar 2020", laat het bedrijf in een verklaring weten.