Luminus neemt Essent België over

Essent België is onderdeel van Essent Nederland, op zich weer in handen van de Duitse E.ON-groep. De Belgische activiteiten stonden in de etalage, en komen dus nu in handen van Luminus, onderdeel van de Franse energiereus EDF. Een overnameprijs werd niet vrijgegeven.

Essent België is in ons land actief in Vlaanderen en Wallonië met de levering van elektriciteit en gas, en is de op vier na grootste leverancier. Door de overname krijgt Luminus er zo'n 520.000 klanten bij en versterkt het zijn positie als nummer twee op de energiemarkt, na Engie Electrabel. Concreet stijgt het marktaandeel van Luminus van 18 naar 24 procent.

De afronding van de overname wordt verwacht in het tweede kwartaal. Tot dan blijven beide bedrijven onafhankelijk en normaal opereren. Voor de klanten van Essent en Luminus verandert er niets: de voorwaarden van hun contracten en contactpersonen blijven ongewijzigd. Het is wel de bedoeling dat op termijn de naam Essent in ons land verdwijnt.

Essent was vorig jaar goed voor een omzet van zowat een half miljard euro.